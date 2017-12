Vandalisme veroorzaakt hinder op Proximus-netwerk in Waals-Brabant AJA

In de nacht van zaterdag op zondag werden diensten van telecomoperator Proximus onderbroken, na vandalisme op het netwerk in Waals-Brabant. Voor de meeste klanten zijn de diensten inmiddels hersteld, meldt het bedrijf.

De technische teams werken nog steeds aan een oplossing voor de gemeenten Nil-Saint-Vincent en Walhain, klinkt het op de Facebookpagina. "We hopen de situatie zo snel mogelijk te herstellen."

"We vermoeden dat er een kabel is doorgesneden", vertelt de woordvoerder van Proximus aan VTM Nieuws. De politie was meteen ter plaatse en startte een onderzoek.