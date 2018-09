Vandalen viseren verkiezingsborden Wilfried Vandaele (N-VA): "Borden van andere partijen worden gespaard" Bart Boterman

17 september 2018

18u39 0 Vandalen hebben het gemunt op de verkiezingsborden van Wilfried Vandaele uit De Haan, Vlaams parlementslid voor N-VA en lijsttrekker voor de lokale partij OPEN & N-VA in De Haan.

"Begin vorige week werden al vijf van mijn verkiezingsborden uit de grond getrokken op de hoek van de Grotestraat en Groenestraat in De Haan. Enkele dagen later waren de panelen in Vissersstraat in Vosseslag aan de beurt. Zondag bleken nog eens drie panelen stukgemaakt langs de Brugsesteenweg in Wenduine. Een schande", getuigt politicus Wilfried Vandaele.

Opvallend is dat verkiezingsborden van andere partijen gespaard blijven. "Hier en daar werd eens een snor of hoed bijgetekend, maar enkel de verkiezingsborden van onze partij werden stuk gemaakt. Er zitten dus mogelijks politieke motieven achter het vandalisme", aldus Vandaele, die reeds aangifte deed bij de politie.

"Onze verkiezingsploeg zal opnieuw de ronde moeten doen, al werkt dit natuurlijk niet motiverend. We kunnen toch niet elke dag gaan kijken of onze borden er nog staan? Nu, in elk geval laat ik mij er niet door opschrikken", besluit Wilfried Vandaele.