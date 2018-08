Vandalen vijzen bouten los van speeltuigen in Machelen: "Kinderen duidelijk in gevaar gebracht. Wie doet nu zoiets?" HA

22 augustus 2018

13u01

Bron: Het Nieuwsblad 3 De gemeente Machelen heeft een klacht ingediend bij de politie nadat op een speeltuin verschillende klimrekken en schommels met losgevezen bouten werden ontdekt. "Het is duidelijk dat de daders kinderen in gevaar hebben gebracht. Wie doet nu zoiets?", zegt schepen Dirk Dewulf (sp.a) in Het Nieuwsblad.

De staven op de speelweide in de omgeving van Bosveld waren op zo'n manier losgemaakt dat ze bij grote schommelingen zouden loskomen. Gelukkig werd de sabbotage tijdig ontdekt en zijn er geen ongevallen gebeurd, zegt de schepen van Ruimtelijke Ordening en Sport in de krant. Het gemeentepersoneel ontdekte dat er met de bouten geknoeid was. Aanvankelijk werd nog gedacht dat de vijzen vanzelf waren losgekomen, maar een ingenieur van het bedrijf dat de speeltuigen installeerde, sloot die these uit.

"De bouten zaten telkens nog net genoeg vast om het speeltuig bij elkaar te houden. Bij grote schommelingen zouden sommige vijzen zeker zijn losgekomen", aldus de schepen. "Dit zijn mensen met zeer kwade bedoelingen die kinderen viseren op een plaats waar ze juist zorgeloos zouden moeten kunnen spelen."

Het is nog niet duidelijk wie er achter de vandalenstreek zit. De gemeente heeft een klacht ingediend bij de politie, die een onderzoek is gestart. "We tillen zwaar aan deze feiten." Gemeentewerkers controleren nu iedere dag de veiligheid van de speeltuigen. In de omgeving van Bosveld wordt er voorlopig ook extra gepatrouilleerd door de politie, zowel overdag als 's nachts.