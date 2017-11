Vandalen slaan toe op stedelijke begraafplaats Mechelen ADN

12u53

Bron: Belga 6 Google Maps - Afgelopen nacht hebben vandalen vernielingen aangericht op een grote begraafplaats in Mechelen. "Een trieste situatie", zegt waarnemend burgemeester Marc Hendrickx (N-VA). De begraafplaats kreeg eerder al te maken met vandalen. De stadsdiensten hebben zo veel mogelijk schade proberen verhullen voor de drukte op Allerheiligen, een herdenkingsdag voor overleden familie of vrienden.

Eerder berichtte Gazet van Antwerpen online al over het nieuws. Op meerdere plaatsen werden onder meer bloemstukken vernield, ook op de militaire en burgerlijke ereperken. Er zijn beeldjes vanop graven en ook vlaggen gestolen, stelt de schepen. "Onze mensen hebben de schade vanochtend vastgesteld. Gezien de grote schade zijn ze wellicht met meerdere personen geweest", zegt Hendrickx. "Het moet ook stil zijn gebeurd, want de buren hebben niets gehoord. Onze mensen hebben met man en macht gewerkt om alles zo veel mogelijk aan het zicht van bezoekers te onttrekken."

Het is volgens de waarnemend burgemeester niet de eerste keer dat vandalen er toeslaan. "Het was nu wat minder en we dachten dat het onder controle was, maar nu slaan ze nog sterker toe. Het lijkt wel symbolisch, alsof ze een middelvinger uitsteken naar de stedelijke overheden. De politie is ter plaatse geweest voor vaststellingen. Deze vaststellingen worden aan het lopende onderzoek toegevoegd, in de hoop zo de daders te klissen", aldus de schepen, die stelt dat er nog geen verdachten in beeld zijn.