Vandalen lopen centrum Waregem af om Halloweenpompoenen kapot te stampen

Alexander Haezebrouck

03 november 2018

13u08

Bron: eigen berichtgeving

53

In het centrum van Waregem hebben vandalen afgelopen nacht keet geschopt. Ze vonden er niet beter op dan in de Stormestraat, dat is de winkelstraat in Waregem, enkele pompoenen die handelaars hadden buiten gezet als versiering voor Halloween kapot te stampen. Op beveiligingscamera’s van zaakvoerders is te zien hoe enkele jongeren op de pompoenen springen. Vooral een jongeman in een bontjas gaat wild te keer en lijkt zich erg te amuseren.