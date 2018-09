Vandalen krabbelen "DOOD" op borden van CD&V in Lanaken kg

12 september 2018

22u47

Bron: Belga 1 Onbekenden hebben verkiezingsborden van CD&V in Lanaken beklad met opschriften zoals "DOOD". Dat lieten lijsttrekker Bert Paulissen en Vera Jans, Vlaams volksvertegenwoordiger, woensdag weten. Onder meer borden in Rekem bij Lanaken werden geviseerd.

Vera Jans vraagt op haar Facebookpagina te stoppen met de dreigementen en om op een deftige manier aan politiek te doen. Als dit blijft doorgaan, overwegen ze bij de lokale politie een klacht in te dienen.



"Ik doe aan politiek omdat ik geloof dat er veel dingen beter kunnen in Lanaken. Dit samen met een ploeg van 28 geëngageerde kandidaten. Afgelopen dagen en weken werden verkiezingsborden vernield, gestolen en beklad", aldus Vera Jans. Lijsttrekker Bert Paulissen deed woensdagmorgen de ontdekking van de vernielde borden in de Populierenlaan in Rekem.