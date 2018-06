Vandalen houden lelijk huis in Knokke-Heist: tientallen strandcabines beklad met graffiti Mathias Mariën

09 juni 2018

18u46

Bron: Eigen berichtgeving 3 Vandalen hebben afgelopen nacht tientallen strandcabines, redderscontainers en panelen van strandbars beklad met graffiti. De stranduitbaters stelden het vandalisme deze ochtend vast en alarmeerden de politie.

Vooral in de omgeving van het Rubensplein is de schade groot. De getroffen uitbaters proberen daar al de hele dag de graffiti te verwijderen. Al blijkt dat alles behalve een eenvoudige opgave.

Ondertussen in de politie met behulp van camerabeelden een onderzoek gestart. De vandalen lieten overal de tag 'Tosk' achter, wat mogelijk wijst naar een etnische groepering. In het slechtste geval moeten alle panelen, strandcabines en dekzeilen opnieuw geschilderd of zelfs vervangen worden.