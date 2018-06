Vandalen bekogelen café met natte proppen: "Wie houdt zich nu met zoiets bezig?" Valentijn Dumoulein

11 juni 2018

14u51

In het West-Vlaamse Izegem hebben onbekenden een bizarre vorm van vandalisme gepleegd. Aan de zijgevel van café 't Elfde Gebod op het Kerkplein zijn een vijftigtal natte proppen tegen de muur van de zaak gegooid.

”We vragen ons af wie zich met zoiets bezig houdt”, zucht uitbater Filip Vanacker. “De proppen zijn goed natgemaakt zodat ze zeker blijven kleven. Is dit een uit de hand gelopen kwajongensstreek of is er meer aan de hand? We weten het niet. Dit is wellicht ’s nachts gebeurd, want met een emmer op straat wandelen en iets gooien zou anders uiteraard vlugger opvallen.”

De cafébaas heeft ondertussen klacht bij de politie ingediend. Hij lanceert ook een oproep naar getuigen. “Wie iets gezien heeft, kan ons contacteren. Het ergste is dat onze gevel nog maar een goede week geleden helemaal herschilderd is en nu maken we zoiets mee. De verf was bij wijze van spreken nog niet heel droog en we hadden prijs. Hopelijk laten de proppen geen blijvende schade na. Brouwerij De Brabandere komt eerstdaags de proppen opruimen. Zij nemen de kosten op zich, maar we hopen uiteraard de daders te vatten zodat we die op hen kunnen verhalen.”