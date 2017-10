Vandaal rukt deur uit postkantoor in Gent DJG

13u35 0 DJG Eén of meerdere vandalen hebben dit weekend zware schade toegebracht in een postkantoor in de Brugse Poort in Gent.

De deur van het kantoor Rooigem op het Emilius Segersplein is zwaar gehavend, de zware deur is volledig verbogen en uit het frame gerukt, een ware krachtmeting. Voorbijgangers wisten niet wat ze zagen. "Waarschijnlijk een ramkraak of diefstal, de deur eruit gerukt met een wagen" gokt een buurtbewoner.



De woordvoerdster van de politie Gent ontkrachtte echter die optie. "Er is deze ochtend een melding binnengekomen van vandalisme. De zaak wordt nog verder onderzocht."



Hoelang het postkantoor gesloten zal blijven en wat de schade is werd nog niet meegedeeld door De Post. Er werd wel aangeraden naar het Postpunt Total aan de Groene Vallei of Bpost in Mariakerke te gaan voor dringende zaken.

DJG