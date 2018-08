Vandaal opgepakt die vijftien geparkeerde auto's in Hasselt toetakelde kg

17 augustus 2018

14u18

Bron: Belga 0 De lokale politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft een 22-jarige man uit Aarschot opgepakt, die verdacht wordt van het vernielen van vijftien wagens in een ondergrondse parking in Hasselt begin augustus.

Maandag 6 augustus en woensdag 8 augustus bracht een vandaal een bezoek aan de parking op de Capucienenstraat in Hasselt. Beelden van de camera's in de binnenstad van Hasselt brachten het onderzoek in een stroomversnelling. Zo kon de verdachte uiteindelijk geïdentificeerd worden, stelde politie LRH vrijdag. De man is voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt.

Die besliste de twintiger voorwaardelijk vrij te laten. De man moet in behandeling gaan en zich laten begeleiden. Een of meerdere ruiten van de voertuigen in de ondergrondse parking werden verbrijzeld.