Vandaal bezorgt studente Amber (23) platte banden met schroeven. "En ik kreeg zélf een pv" Sam Ooghe

07 augustus 2018

12u43

Bron: Eigen berichtgeving 3 Een vandaal heeft afgelopen weekend een Brugse studente met een kater opgezadeld. De onbekende dader plaatste schroeven rond de wielen van de wagen van Amber Vanbossel (23), waardoor ze bij het vertrekken haar banden plat reed. "Bij overmaat van ramp krijg ik er nog een pv en een boete bovenop", zegt ze. De zoektocht naar de dader is begonnen.

Tientallen schroeven lagen strategisch geplaatst rond alle vier de wielen van de auto van Amber Vanbossel (23), die op kot zit in de Karel Van Hulthemstraat in Gent. De studente Interieurvormgeving wilde zondagochtend wegrijden uit haar straat, toen ze een luide knal hoorde. Ze stapte uit en zag hoe een van de banden leeg liep. Of ze nu vooruit of achteruit gereden had, ze was sowieso in een van de schroeven gereden. In totaal kregen haar banden zo'n zes schroeven te verwerken.

De auto van Amber was de enige in de straat die geviseerd werd. "Wie me dit gelapt heeft? Ik heb enkele vermoedens, maar ik ben niets zeker. De politie komt vandaag nog kijken, misschien kunnen zij er wat mee. Ik vind het alvast een bijzonder laffe daad. Ik loop er slecht van", zegt ze.

Pv en boete

Daarbovenop kreeg Amber zelf nog een pv. "De neus van de wagen stond voor een garagepoort. Ik durfde de auto niet meer te verzetten, want ik was bang dat die schroeven er nog dieper in zouden geraken. Ik mag hopen dat dat nog geseponeerd wordt. Nu zag ik ook dat ik nog een boete kreeg, omdat ik te laat betaald had in de straat. Ik was daar natuurlijk totaal niet mee bezig, en die auto moest normaal niet meer in Gent staan. Hopelijk raakt dit opgelost. Takelen en minstens twee nieuwe banden kopen: dat alleen al wordt een dure grap."

Verderop in de straat hangt een camera. Amber hoopt dat de politie met die beelden de dader kan ontmaskeren. Andere tips zijn altijd welkom bij de lokale politie van Gent via 09/266.62.00 of meldpunt@politie.gent.be.