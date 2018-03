Vandaal Antwerpse Joodse wijk schendt plaatsverbod en wordt aangehouden

14 maart 2018

De man die begin dit jaar verschillende feiten van vandalisme pleegde in de Joodse wijk in Antwerpen en er ook al eens de hoed van een Joodse man afsloeg, is vandaag door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt het Antwerpse parket.