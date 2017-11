Vandaag zonnig en zacht, komende dagen meer regen op komst ADV

08u18

Bron: belga 0 Photo News Vandaag is het eerst zwaarbewolkt met lokaal nog wat motregen. Geleidelijk breekt het wolkendek open en in de namiddag wordt het overal zonnig met wat hoge wolkensluiers. De maxima liggen tussen 8 graden in Hoog­-België en 14 graden aan zee. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige wind uit zuidzuidwest, krimpend naar zuid, met rukwinden tot 50 km/u, meldt het KMI.

Vanavond en -nacht is het eerst overal droog en vrijwel helder. Geleidelijk dringen vanaf het westen meer en meer wolkenvelden het land in. In het tweede deel van de nacht vergroot de kans op regen in het westen. De minima liggen tussen lokaal 4 graden in de Ardennen en 11 graden in Vlaanderen. De zuidelijke wind neemt toe en wordt in de loop van de nacht vrij krachtig in het binnenland en krachtig aan zee met rukwinden tot 60 à 70 km/u.

Morgen trekt een regenzone langzaam over het land. 's Ochtends is het over het westen al zwaarbewolkt met lichte regen. Elders is het dan nog droog met opklaringen. In de loop van de dag verplaatst de storing zich naar het centrum en het zuidoosten van het land. In het westen wordt het dan droger met opklaringen. Met maxima tussen 12 en 15 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, met rukwinden tussen 50 en 75 km/u. Aan zee is de wind vrij krachtig tot krachtig met rukwinden tot 75 km/u. Op het einde van de dag neemt de wind af.

Vrijdag trekt een nieuwe storing vanaf de kust richting Ardennen. Vooral in het westen kan er behoorlijk wat neerslag vallen. Het blijft ook winderig met een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. De maxima liggen rond 11 graden. Zaterdag trekt een regenzone over het land, gevolgd door licht onstabiele polaire lucht, waarin buien tot ontwikkeling kunnen komen. In Hoog­-België kunnen deze buien winters worden. Het wordt frisser met nog maxima rond 6­ à 7 graden. De wind waait meestal matig uit west tot noordwest.

Zondag en begin volgende week wisselen opklaringen af met wolkenvelden, die buien produceren. Op de Ardense toppen is winterse neerslag mogelijk. De maxima liggen rond 5 graden.

Meer over Ardennen

weer

België

Vlaanderen

KMI