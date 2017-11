Vandaag wordt vrij zonnig, morgen kans op regen IB

06u51

Bron: Belga 1 EPA Een man op de fiets in Berlijn, gisteren. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het vandaag vrij zonnig. Op sommige plaatsen, vooral dan in het noorden en het zuidoosten, kan het wel nog iets langer duren voor de zon het grijs verjaagt. De maxima liggen tussen 5 en 9 graden. Dat meldt het KMI.

De nacht van vandaag op morgen wordt het in het oosten van het land zwaarbewolkt met lichte regen vanaf de Franse grens. In het westen blijven er brede opklaringen aanwezig, maar kunnen nevel en/of aanvriezende mist gevormd worden. De minima liggen rond 0 of -1 graad in het westen van het land, en rond +3 of +4 graden aan zee en in het oosten van het land.

Zwaarbewolkt met kans op regen

Morgen wordt overwegend zwaarbewolkt met kans op af en toe wat regen. Maxima rond 8 graden in het centrum van het land. Ook donderdag krijgen we veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. 's Nachts trekt een vrij zwakke regenzone over het land. De maxima liggen rond 10 graden in het centrum.

Vrijdag wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met regen. De maxima liggen rond 11 graden. Het weekend wordt wisselvallig.