Vandaag wordt Mawda begraven in "sobere plechtigheid" kg

30 mei 2018

12u42

Bron: Belga 3 Deze namiddag om 14.00 uur wordt de overleden Koerdisch-Iraakse kleuter Mawda begraven in Evere. Het wordt een sobere plechtigheid op de multiconfessionele begraafplaats, zo is vernomen bij een van de advocaten van de ouders van het kind.

Voor aanvang van de begrafenis is er een witte rouwstoet georganiseerd vanaf het opvangcentrum Porte d'Ylysse. Er is ongeveer 200 à 300 man aanwezig. Gisteren hielden 120 manifestanten nog een wake in Antwerpen ter ere van het meisje. Ze hingen symbolisch kinderkleertjes op voor het vredescentrum waar later die dag Bart De Wever aanwezig zou zijn op een gemeenteraad. De Wever kon op veel kritiek rekenen na enkele opvallende uitspraken over de medeverantwoordelijkheid van de ouders van Mawda.

Dood

De tweejarige Mawda zat samen met haar ouders en tientallen andere migranten in een bestelwagen die in de buurt van Bergen reed. De politie achtervolgde het busje en loste een schot. Later bleek dat de peuter door een kogel om het leven is gekomen.