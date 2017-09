Vandaag wordt een zachte maar regenachtige dag ib

Bron: Belga 0 thinkstock Het is vandaag zwaarbewolkt tot betrokken. Daarbij valt wat regen die zich geleidelijk verder richting Ardennen verplaatst. In de loop van de namiddag kan de zon soms doorbreken in het westen van het land, elders blijft het grijs en is nog altijd een buitje mogelijk. Dat meldt het KMI.

Het blijft wel zacht met maxima van 16 graden in de Ardennen tot 21 graden in het westen. De nacht verloopt rustig. Het is gedeeltelijk bewolkt met mogelijk wat nevel en enkele locale mistbanken. Op het einde van de nacht wordt het opnieuw zwaarbewolkt en is wat lichte regen of motregen mogelijk, vooral over het westen. De minima schommelen tussen 10 en 15 graden.





Ook morgen is het nog zacht, maar er komen meer wolken opzetten en later op de dag valt er regen. Daarbij is een plaatselijke donderslag is niet uitgesloten. Het kwik klimt tot 22 of zelfs 23 graden in Vlaanderen.

In het weekend valt er eveneens regen, vooral zondag. Het wordt daarbij enkele graden frisser, met maxima tot 16-17 graden in Vlaanderen.