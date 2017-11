Vandaag vooral zwaarbewolkt met kans op lichte regen IB

07u02

Bron: Belga 2 EPA Een tak waar een regendruppel aan vast hangt. De foto werd deze week in Duitsland gemaakt. Het KMI verwacht vandaag overwegend zwaarbewolkt en grijs weer met kans op wat lichte regen of motregen. Het kwik klimt naar 6 tot 12 graden. Pas in de loop van vrijdagnamiddag krijgen we opklaringen en wordt het frisser.

Ook vanavond en vannacht worden zwaarbewolkt met lichte regen of motregen, bij minima van 3 tot 9 graden. Het KMI waarschuwt voor het gevaar op CO-intoxicatie door verwarmingstoestellen en vuurhaarden. Hoofdpijn of neigingen tot braken kunnen een gevolg zijn van een CO-intoxicatie.

Morgenvroeg hangt er nog veel lage bewolking die in Hoog- België het zicht kan bepreken. In de loop van de dag zijn enkele schaarse opklaringen mogelijk. Het blijft meestal droog maar wat lichte neerslag is niet uitgesloten langs de kust en langs de Nederlandse grens. De maxima schommelen tussen 6 en 8 graden ten zuiden van Samber en Maas en van 10 tot 12 graden elders.