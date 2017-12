Vandaag valt verdict voor bijtende Uscko: deskundigenverslag lijkt positief uit te draaien SRB

06u00

Bron: eigen berichtgeving 3743 Mine Dalemans Uscko en baasje Jeffrey Rienckens. Dierengedragstherapeut Dany Grosemans heeft gisteren onderzocht of de Mechelse herder Uscko die twaalf kinderen beet, moet worden afgemaakt. Hij ging onder andere met de hond wandelen en keek hoe hij reageerde op mensen en andere dieren.

Grosemans wil niet vertellen wat hij uit de test concludeert. "De burgemeester is degene die de eindbeslissing heeft. Hij moet die in alle rust kunnen nemen." De definitieve beslissing zal vandaag genomen worden. Uscko blijft in het asiel tot de burgemeester beslist wat er met hem moet gebeuren.

Volgens welingelichte bronnen heeft Uscko zich goed gedragen. Er is dus nog hoop voor de jonge herdershond.