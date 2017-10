Vandaag nog zonnig en zacht tot 22 graden, maar de herfst loert om de hoek EB

06u36

Bron: Belga 0 thinkstock Vandaag wordt het, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, droog en zonnig ondanks de hoge sluierwolken. Die hoge sluierbewolking wordt stilaan dikker en vanuit het westen volgt er later ook middelhoge bewolking. In het westen van het land is tegen de avond wat gedruppel of een buitje niet uitgesloten. Het blijft erg zacht met maxima van 17 graden in de Hoge Venen tot 21 of plaatselijk 22 graden in Laag-België, meldt het KMI.

Vanavond en vannacht wordt het zwaarbewolkt met aanvankelijk kans op buitjes in de westelijke landshelft. Later in de nacht trekt een meer actieve regenzone van het westen naar het oosten over het land. Daarbij wakkert de zuid- tot zuidwestenwind aan naar matig tot vrij krachtig en kunnen de rukwinden oplopen tot 50 à 60 km per uur. Onder de wolken blijft het zacht met minima van 11 tot 15 graden.

Morgen is het aanvankelijk zwaarbewolkt met vooral in de oostelijke helft van het land nog lichte regen. De regenzone verlaat uiteindelijk ons land richting Duitsland en later wisselen opklaringen en zwaarbewolkte momenten elkaar af met vooral in het westen kans op een bui. Op het eind van de namiddag wordt het droger. Het wordt frisser met maxima van 14 graden in de Ardennen tot 17 graden in Vlaanderen. Er staat een matige tot vrij krachtige en aan zee soms krachtige zuidwestelijke wind.

Zondag nog amper 13 graden

Tijdens het weekend bepaalt een depressie, die over de Britse Eilanden koerst, ons weer. Het wordt wisselvallig, met soms regen of buien en dan weer droge momenten met opklaringen. Zaterdag bereikt het kwik nog 18 graden in het centrum, maar op zondag wordt het niet warmer dan zo'n 13 graden. De wind is meestal vrij krachtig en komt uit westelijke tot zuidwestelijke hoek.