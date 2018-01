Vandaag nog vijftien Carrefour-winkels gesloten door acties ep

27 januari 2018

09u09

Bron: Belga 0 Er blijven ook vandaag winkels gesloten uit protest tegen de herstructurering bij supermarktketen Carrefour. Dat meldt de Franstalige christelijke bediendebond CNE. Het gaat onder meer om de hypermarkt van Genk.

Volgens vakbondssecretaris Delphine Latawiec was er om 08.30 uur sprake van vijftien winkels die vandaag de deuren dicht houden, waarvan veertien in Wallonië en in en rond Brussel en de met sluiting bedreigde hypermarkt van Genk.

Het gaat voornamelijk om supermarkten in en rond Brussel, zoals die van Drogenbos, Oudergem, Kraainem, Evere en Sint-Agatha-Berchem, maar ook om winkels in Henegouwen en Waals-Brabant.

De directie van Carrefour maakte donderdag op een bijzondere ondernemingsraad bekend dat er een herstructurering komt in het Belgische netwerk, die gevolgen kan hebben voor maximaal 1.233 werknemers. Het gaat om 1.053 personeelsleden van de hypermarkten en 180 op de hoofdzetel van Carrefour in Evere. Twee hypermarkten, in Genk en Luik, zouden worden gesloten. Andere winkels moeten inkrimpen.