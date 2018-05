Vandaag nog bakken en braden in temperaturen tot 27 graden, daarna opnieuw gevoelig koeler TTR

08 mei 2018

06u44

Bron: Belga 0 We krijgen vandaag opnieuw zomers en zonnig weer, met in de namiddag toch enkele stapelwolken. De maxima stijgen op veel plaatsen tot 27 graden. Aan de kust en in de Ardennen halen we zowat 22 graden. Er waait meestal een zwakke wind uit oostzuidoost. Aan zee steekt een zeebries op, meldt het KMI.

Vanavond en -nacht blijft het droog met brede opklaringen en enkele wolkenvelden. Minima tussen 8 en 13 graden. De wind is zwak uit oostelijke richtingen of uit veranderlijke richtingen. Aan zee en in het westen uit noord tot noordwest.

Morgen begint de dag zonnig met in het midden van het land weliswaar wat wolkenvelden. In de loop van de dag vormen er zich in het binnenland buien die hier en daar kunnen uitgroeien tot een onweer. In het noordwesten blijft het droog en zonnig. De maxima gaan van 15 graden aan zee tot 27 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit veranderlijke of noordwestelijke richtingen.

Donderdag is het eerst wisselend bewolkt en kan er wat regen of een buitje vallen. In de loop van de dag klaart het uit vanaf het westen, in de Ardennen pas in de loop van de avond. Het wordt gevoelig koeler met maxima van 13 graden in Hoog-België en 16 graden in de Kempen. Er waait een matige wind uit west tot noordwest.

Vrijdag blijft het droog en wordt het zonnig met in de loop van de dag vorming van stapelwolken. De maxima liggen rond 15 graden in Hoog-België en 18 of 19 graden in het centrum. Er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind.

Meer over Kempen

België

Ardennen

weer

KMI