Vandaag is het de Internationale Dag van de Verpleegkunde ttr

12 mei 2020

06u27

Bron: belga 24 Vandaag, dinsdag 12 mei, is de Internationale Dag van de Verpleegkunde. Die datum verwijst naar de geboortedatum van Florence Nightingale, Brits verpleegkundige en pionier van de moderne verpleegkundige zorg. Volgens de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) is het de ideale dag om aandacht te schenken aan de belangrijke rol van verpleegkundigen in onze maatschappij.

Florence Nightingale richtte in 1860 de eerste school voor verpleegkundigen op. Ze benadrukte het belang van de relatie tussen patiënt en zorgverlener en ze was expert in informatie over de volksgezondheid. Daarnaast werd ze, net zoals zorgverleners nu door de coronacrisis, geconfronteerd met een tekort aan materiaal en een hoge sterfte tijdens de Krimoorlog.

De AUVB wijst er in het kader van de Dag van de Verpleegkunde graag nog eens extra op hoe essentieel de verpleegkundige zorg is voor de gezondheid van ons allen. Momenteel werken er zowat 140.000 verpleegkundigen in België. De garantie van de personeelsbezetting is cruciaal voor de kwaliteit van de zorg in onze ziekenhuizen, onze zorginstellingen en voor de veiligheid van de patiënten, luidt het.

De Unie roept ook op tot degelijke opleidingen, leefbare werkomstandigheden en correcte arbeidsvoorwaarden. Verpleegkundigen komen continu voor nieuwe uitdagingen te staan waardoor de werkdruk steeds hoger wordt en het gebrek aan personeel en middelen niet opgelost geraakt. Volgens de AUVB zouden verpleegkundigen de erkenning krijgen die ze verdienen als dergelijke problemen worden aangepakt.