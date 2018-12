Vandaag is het de ‘Dag van de Onnozele Kinderen’: wat wordt er precies gevierd op die dag? Herdenking van de kindermoord in Bethlehem TVC

28 december 2018

11u58

Bron: Tijdschrift 'Traditie'/immaterieel erfgoed 11 In Engeland heet het ‘Childermas’ of ‘the feast of the Holy Innocents’, in Frankrijk noemt men het ‘le jour des Saints Innocents’ en in Duitsland staat het bekend als ‘Kindertag’. In België wordt het ‘Dag van de Onnozele Kinderen’ genoemd. Waar komt deze vreemd genoemde feestdag die we op 28 december vieren vandaan?

De oorsprong van de feestdag vinden we terug in de Bijbel. In Mattheus 2:16-18 wordt het verhaal verteld over koning Herodes die van de drie wijzen uit het oosten had vernomen dat de toekomstige Koning der Joden was geboren. Hij gaf hen de opdracht naar de pasgeboren Jezus op zoek te gaan. Als zij hem eenmaal gevonden hadden, moesten de wijzen Herodes op de hoogte brengen, zodat hij het kindje zou kunnen bezoeken. De wijzen vertrokken en volgden de ster in het oosten die hen de weg wees naar Jezus. Maar de wijzen brachten Herodes hiervan niet op de hoogte, omdat ze hadden gedroomd dat ze niet naar hem terug moesten gaan.

Christenen herdenken het martelaarschap van de onschuldige jongetjes van Bethlehem, omdat zij gestorven waren voor Jezus





Toen de koning hun verraad ontdekte, werd hij woedend en gaf hij opdracht om alle jongetjes van twee jaar en jonger uit Bethlehem te doden. Herodes wou volgens het evangelie van Mattheüs op die manier vermijden dat de pasgeboren Joodse koning hem zou omverwerpen. Christus echter ontsnappen doordat Jozef en Maria met hem naar Egypte waren gevlucht. Op 28 december herdenken christenen het martelaarschap van de onschuldige jongetjes van Bethlehem (of onnozele in oud-Nederlands), omdat zij voor Christus gestorven waren.

Kinderfeest

In de loop van de tijd werd de ‘Dag van de Onnozele Kinderen’ een folkloristisch gebeuren. De dag is, net als Driekoningen en Sinterklaas, een kinderfeestdag geworden. Op deze dag hadden de kinderen een aantal privileges: ze hadden het thuis voor het zeggen en op school moest de leraar hen bedienen. De kinderen gingen ook verkleed als volwassenen langs de deuren en vroegen om een gift.