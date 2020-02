Vandaag herdenking treinramp Buizingen

RL

15 februari 2020

06u00

Bron: Belga 0 Tien jaar na de treinramp in Buizingen vindt zaterdag een herdenking plaats aan de gedenksteen voor de slachtoffers in de Halse deelgemeente, dicht bij de plaats van het drama. Bij de botsing tussen twee treinen vielen op die bewuste maandag 15 februari 2010 omstreeks 8.28 uur 19 doden en 171 gewonden.

De ramp wordt herdacht met een sobere plechtigheid waarbij Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte en zijn Henegouwse collega Tommy Leclercq samen met Marc Snoeckx, burgemeester van Halle, bloemen neerleggen aan de gedenksteen op het Gemeenteplein van Buizingen. Ook tal van familieleden en vrienden van de slachtoffers en leden van de hulpdiensten, FOD Volksgezondheid, NMBS en Infrabel die ter plaatse meehielpen, zullen aanwezig zijn.

Op de bitterkoude eerste dag van de krokusvakantie, 15 februari 2010, botste om 8.28 uur de stoptrein van Leuven naar 's Gravenbrakel op de IC-trein van Quiévrain naar Luik op spoorlijn 96 tussen Halle en Buizingen. De officiële balans luidde: 19 doden (15 mannen, 3 vrouwen en één ongeboren baby) en 162 gewonden, onder wie 11 zwaargewonden. Bij de dodelijke slachtoffers was ook de bestuurder van de trein uit Quiévrain. De bestuurder van de trein uit Leuven overleefde het ongeval.

Al gauw rees de vraag of de treinbestuurder uit Leuven een rood signaal had genegeerd. Dat werd namelijk gesuggereerd op een van de eerste persconferenties van de crisiscel onder leiding van de Vlaams-Brabantse gouverneur, Lodewijk De Witte. De betrokken treinbestuurder heeft altijd ontkend dat hij voorbij een rood sein is gereden. In de tijd dat het ongeval gebeurde, bestond er wel een veiligheidssysteem dat voorkomt dat een rood sein wordt voorbijgereden, namelijk TBL1+ (Transmissie Baken Locomotief), maar nog niet alle sporen en treinen, waaronder het betrokken treinstel, waren uitgerust met dat systeem.

De politierechtbank oordeelde op 3 december vorig jaar dat zowel de bestuurder van de P-trein die betrokken was bij de treinramp, als de NMBS en Infrabel verantwoordelijk waren voor de treinramp. Voor de treinbestuurder werd enkel de eenvoudige schuldigverklaring uitgesproken terwijl de NMBS een effectieve geldboete van 550.000 euro kreeg en Infrabel een boete van 550.000 euro waarvan de helft met uitstel.

Infrabel tekende beroep aan tegen het vonnis omdat het volgens haar de functionering van het spoornet op de helling zet. Ook het Brussels parket ging in beroep, maar enkel voor wat betreft Infrabel.