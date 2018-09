Vandaag: deadline voor kandidatenlijsten verkiezingen kv

15 september 2018

05u08

Bron: Belga 0 In alle Vlaamse gemeenten en provincies moeten de partijen en lijsten die deelnemen aan de lokale verkiezingen vandaag hun voordrachtakte indienen. Ze krijgen wel nog tot 20 september de tijd om eventuele verbeteringen aan te brengen.

De lijsttrekkers of de gemandateerde kandidaat van elke lijst moet vandaag voor 16 uur de kandidatenlijst indienen bij de voorzitter van het hoofdbureau. Eenmaal de lijsten zijn ingediend, kunnen er nog beperkte wijzigingen worden aangebracht.

Als een kandidaat zich alsnog vrijwillig terugtrekt, plots overlijdt of als kandidaten om een bepaalde reden afgewezen zijn, kunnen de lijsten nog aangepast worden. Op 20 september om 16 uur worden de kandidatenlijsten definitief afgesloten.

In Brussel kunnen vandaag en morgen lijsten worden ingediend. In Wallonië en in de Duitstalige gemeenschap moesten de kandidatenlijsten donderdag en vrijdag worden neergelegd.