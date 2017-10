Vandaag blijft het droog, maar er komt een natte week aan 06u31

Bron: Belga 0 Thinkstock Vandaag is het droog en gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. De maxima liggen tussen 10 graden in de Hoge Venen en lokaal 16 graden in het centrum en het westen. De wind waait matig tot aan zee vrij krachtig uit west tot zuidwest, met rukwinden tot 55 km/u aan de kust. Dat meldt het KMI.

Vanavond blijft het droog met wolken en opklaringen. 's Nachts neemt de bewolking toe en op het einde van de nacht vergroot de kans op regen in het noordwesten en het noorden. De minima schommelen tussen 7 en 14 graden. In het binnenland wordt de zuidwestenwind vrij krachtig met geleidelijk rukwinden tot rond 60 km/u. Aan zee waait de wind krachtig met daar op het einde van de nacht pieken tot 75 km/u.

Donderdag gaat het eerst regenen vanaf het noordwesten. Na deze storing wordt het in de loop van de dag wisselend bewolkt met enkele buien. De temperaturen halen 10 graden op de Ardense hoogten en 14 of 15 graden in de meeste andere streken. De zuidwestenwind ruimt naar noordwest en waait meestal matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 60 km/u, langs de kust soms krachtig met rukwinden tot 80 km/u.

Ook vrijdag wordt het fris en wisselvallig met buien en temperaturen niet hoger dan 9 graden in de Ardennen en 13 of 14 graden elders. De noordwestenwind blijft strak.

Zaterdag is het mogelijk eerst nog droog maar later overdag gaat het regenen vanaf het noordwesten. Het is fris voor tijd van het jaar met maxima die niet hoger klimmen dan 12 of 13 graden in het centrum. Zondag is er kans op een paar buien of wat lichte regen.