Vandaag 25 jaar geleden verdween An Marchal: "Door wat er met haar gebeurd is, weet ik van vroeger niet veel meer”

"Verdriet moet je alleen verwerken, plezier kan je delen”

Frieda Joris

22 augustus 2020

05u47

0

Vandaag exact 25 jaar geleden, in de nacht van 22 op 23 augustus 1995, werden An Marchal (17) en Eefje Lambrecks (19) ontvoerd en later vermoord door Marc Dutroux. "Verdriet slijt, maar gaat nooit echt voorbij", zegt moeder Betty Kolb (68). "Mijn man Paul en ik beleven het verlies heel verschillend en dat maakt het er niet makkelijker op. We spreken over An in het algemeen, maar nooit over onze pijn. Verdriet moet je alleen verwerken, plezier kan je delen."