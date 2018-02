Vanavond wint een Belg sowieso 1 miljoen euro. Wat zou u daarmee doen? BCL/SVM

23 februari 2018

11u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 Vanavond wint een Belg sowieso 1 miljoen euro met EuroMillions. Met dank aan het My Bonus-systeem, een extra spel dat enkel in ons land georganiseerd wordt.

Door de speciale miljonairstrekking winnen 25 Europese winnaars sowieso één miljoen euro. "Uiteraard bestaat de kans dat daar geen enkele Belg bij is. In dat geval zorgt de Nationale Loterij ervoor dat er tòch eentje gekozen wordt met nòg een trekking bovenop de EuroMillions-jackpot", vertelt Nationale Loterij-woordvoerder Caroline Vangoidsenhoven. "Niet op basis van cijfers, wél op basis van de My Bonus-code, de 9-cijferige code onderaan elk lottoformulier. Wordt jouw code getrokken, dan ben jij de gelukkige. Zelfs al heb je geen enkel cijfer correct met EuroMillions."

Bij de gewone EuroMillions-trekking valt dan weer een jackpot van maar liefst 174 miljoen te winnen. Maar laten we niet te vlug van stapel lopen: wat zou u doen als u dat ene miljoen in de wacht zou slepen? Overstelp onze reactiesectie maar met originele voorstellen.

Een stukje aan het goede doel geven Een nieuwe auto kopen 6%

Delen met familie en vrienden 8%

Een knaller van een feest organiseren 0%

Helemaal niets, niemand zou het merken 20%

Beleggen op de beurs 5%

Pochen in het uitgaansleven en zo een nieuw lief opscharrelen 2%

Een wereldreis maken 8%

Een nieuw huis kopen 31%

Mijn baan opzeggen en écht beginnen leven 13%

Een stukje aan het goede doel geven 7%