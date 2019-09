Vanavond hoogste jackpot ooit, maar hoe verging het die andere EuroMillions-winnaars? Niet altijd even geweldig SPS

24 september 2019

11u01 0 Vanavond is liefst 190 miljoen euro te winnen met EuroMillions, de hoogste jackpot ooit. Maar hoe verging het al die nieuwe miljonairs na hun winst? Niet altijd even geweldig, zo blijkt.

Pascal Brun, in 2004 een van de allereerste winaars van Euromillions, nam het niet zo nauw met de wet. De Fransman had in 2009 geprobeerd om twee politieagenten om te kopen nadat hij betrapt werd terwijl hij dronken achter het stuur van zijn Ferrari zat.



Politieagenten merkten destijds dat de wagen van de man slecht geparkeerd stond. Toen ze aan de miljonair (hij had 26 miljoen euro gewonnen) vroegen om hem te verplaatsen, merkten ze dat hij dronken was. Brun stelde vervolgens voor om met de agenten een aperitief bij hem thuis te gaan drinken. Daarnaast zou elke agent 1.000 euro krijgen om het hele voorval te vergeten.



Hij werd door een rechtbank in het Franse Bordeaux veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden. Naast een gevangenisstraf werd ook zijn rijbewijs voor de tweede keer ingetrokken. Zijn wagen, een Ferrari 599 GTB Fiorano, werd in beslag genomen.

Op 12 juli 2011 wonnen Colin en Christine Weir de fabelachtige som van 185 miljoen euro, op dat moment de grootste jackpot ooit. Omdat ze daarover niet wilden liegen tegen familieleden en vrienden besloten ze hun geluk niet geheim te houden. Een dag later stonden ze met verhaal en foto in alle kranten.



Nog geen week later moest het Schotse koppel het Verenigd Koninkrijk ontvluchten. Honderden 'bedelbrieven' kregen ze in hun brievenbus. En een hele lading brieven met smeekbedes lag nog te wachten op verzending in het plaatselijke postkantoor. "Ik kan me moeilijk voorstellen dat ze hier gaan kunnen blijven wonen nu iedereen weet dat ze zoveel geld gewonnen hebben", zei buurman David Simpson toen. "Ze zullen hier tot hun dood lastiggevallen worden maar niemand zou het geweten hebben als ze er maar over gezwegen hadden." Het echtpaar Weir zocht en vond rust in Spanje.



Voetbal

Desondanks deelden Colin en Christine Weir wel degelijk geld uit. Aan hun favoriete voetbalclub Partick Thistle bijvoorbeeld. Uit clubliefde, en omdat Partick Thistle een schuld met zich meesleepte van ruim anderhalf miljoen euro, besloot het koppel de voetbalclub uit de financiële nood te helpen. In ruil voor hun schenking - het exacte bedrag werd niet meegedeeld - verwierven ze elk vijf procent van de clubaandelen.



"We hopen dat onze investering vooral zal bijdragen tot de ontwikkeling van jeugdspelers binnen de club", vertelde Colin Weir daarover. "Met ons geld kunnen jonge spelertjes hopelijk hun droom realiseren." Partick Thistle speelt nog steeds in de Schotse hoogste klasse.

Liefde

Geluk in het spel is pech in de liefde? In Groot-Brittannië lijkt het te kloppen. Eind 2013 vroegen drie Britse EuroMillions-koppels in amper twee weken tijd de scheiding aan.



Les en Samantha Scadding, die in 2009 55 miljoen euro wonnen, leefden naar verluidt al anderhalf jaar gescheiden van elkaar. "Samantha brengt het merendeel van haar tijd door in een villa op Barbados, terwijl Les thuis in het Welshe Gwent woont", vertelden bronnen dicht bij de familie in de Daily Mail. De vrienden zeiden dat vooral Samantha erg veranderd was onder invloed van het geld. "Ze paste haar levensstijl aan, vermagerde fel en veranderde ook voortdurend van kapsel. Ze ontwikkelde ook een passie voor diamanten, ze zwemt er nu in. Les bleef echter een gewone jongen. Hij zou even gelukkig zijn zonder al dat geld."



Eerder gingen ook Gillian en Adrian Bayford, die in 2012 178 miljoen euro wonnen, uit elkaar. Naar verluidt omdat Gillian er een affaire op nahield met hun nieuwe tuinman. En bij Dave en Angela Dawes, die in 2011 121 miljoen euro in de wacht sleepten, veroorzaakte het geld ruzie binnen de familie. Vermits Angela aan haar tweede en Dave aan zijn derde huwelijk toe was, waren er ex-partners en kinderen in het spel, die de situatie bemoeilijkten.

Jongste winnares

Jane Park (21) was nog maar 17 jaar toen ze in maart 2013 met EuroMillions 1 miljoen pond won. Ze was daarmee de jongste Britse winnares ooit. Maar nu wil ze de lottoverantwoordelijken voor de rechter slepen. "Soms wens ik dat ik het winnende biljet nooit gekocht had", zegt de twintiger uit het Schotse Midlothian.



"Ik ben bezorgd over dingen waar een persoon van mijn leeftijd nooit aan zou moeten denken. Als ik dat van tevoren had geweten, dan zou ik nooit publiek gemaakt hebben dat ik gewonnen had", zegt Jane. "Ik dacht dat mijn leven tien keer beter ging worden, maar het werd tien keer slechter." Volgens de Schotse zou het voor mensen jonger dan 18 niet toegestaan mogen zijn om de lotto te winnen. "De huidige minimumleeftijd van 16 is veel te jong."



Na onder andere twee huizen, een roze Range Rover, een borstvergroting en verschillende Louis Vuitton-tassen heeft Jane het helemaal gehad heeft met designerspullen kopen. Daarnaast vindt ze het moeilijk om een lief te vinden dat niet uit is op haar geld. Eerder kwam Jane namelijk ook al in de media omdat ze haar ex-vriend verwend had met cadeaus, terwijl die vriend de geschenken achter haar rug doorverkocht om geld te verdienen. Intussen is Jane terug ingetrokken bij haar mama, in een klein appartement.

Dunno how I could be such a fkn idiot to let a guy use me for money. So disappointed in myself!!! Jane Park(@ janeparkx) link

Paarden

Flashback naar Adrian Brayford van hierboven. Zijn relatie met echtgenote Gillian sloeg op de klippen, maar ook nadien kende hij weinig geluk in de liefde. De Brit die vier jaar geleden bijna 175 miljoen euro op de kop tikte via EuroMillions blijft nu helemaal alleen achter. Zijn veel jongere verloofde heeft hem eerder dit jaar immers ook laten zitten. Sam Burbridge nam 'en passant' ook de dertig raspaarden (ter waarde van zo'n 300.000 euro), de luxueuze paardentrailer (117.000 euro), de chique sportwagen (een zwarte Mercedes SLK van 70.000 euro) en de twee honden des huizes mee.



De 29-jarige paardenfanate sloeg haar slag toen Adrian Bayford (46) zijn ex en twee kinderen gaan bezoeken was in Schotland. "Hij heeft een zware klap gekregen", vertelde een goede vriend aan 'The Sun'.

Rechtbank

Van je eigen kinderen moet je het hebben. Een Brits koppel moest enkele weken geleden voor de rechter verschijnen nadat het 118 miljoen euro had gewonnen met Euromillions. Ze hadden hun zoon Michael daar 1,9 miljoen euro van geschonken, maar hij vond dat niet genoeg en dus besloot hij zijn ouders David (53) en Angela (53) Dawes te vervolgen voor meer.



De rechter stuurde hem wandelen. "David probeerde zijn zoon te helpen door hem twee jaar lang geld te blijven toestoppen. Michael zag dat als een bewijs dat hij wel geld zou blijven ophoesten als hij erom vroeg. En knoopte er de vreemde conclusie aan vast dat zijn vader hem voor de rest van zijn leven zou onderhouden. Op zeker moment gaven Michael en zijn partner James tussen de 23.000 en 35.000 euro per maand uit, waarvan meer dan 1.000 euro per week aan boodschappen. Hallucinant. Michael kreeg het geld om een comfortabel leven te leiden als hij dat had gewild. Maar hij koos er zelf voor om die kans niet te grijpen."

Gevlucht

En de winnaar van de grootste som ooit in België? De straatveger uit Schaarbeek die in oktober 2016 in één klap 168 miljoen rijker werd met EuroMillions, is een week na zijn winst naar Duitsland gevlucht. De man voelde zich opgejaagd wild.



Na zijn fenomenale winst is de straatveger nog twee dagen gaan werken bij Net Brussel. Sindsdien heeft niemand in de wijk hem nog gezien. Weinig verwonderlijk, klonk het toen. "Werkelijk iédereen smeekte hem om zijn geld. Het was haast niet meer leefbaar." Hoe het nu met de man en zijn geld gaat, is niet geweten.



Zijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn, maar ook dat van krantenhandelaar Serkan Mola veranderde ineens. "De tien dagen nadat bekend raakte dat het winnend lot hier verkocht was, waren hectisch", zegt Mola. "Ik werd om de haverklap opgebeld of ik wist wie de winnaar was, bankiers kwamen hun visitekaartjes afgeven en een groep jongeren uit Namen dacht zelfs dat ik de jackpot gewonnen had. Ik heb hen moeten uitleggen dat ik enkel het winnend lotje had verkocht. Gelukkig is de storm daarna wel gaan liggen."



De handelaar wil liever niet meer hetzelfde meemaken. "Ik hoop nog altijd dat mijn klanten een groot bedrag winnen, maar ik geef hen tegelijk wel de raad mee dat dan voor zichzelf te houden. Zowel voor de winnaar als voor mij zal dat veel miserie besparen."