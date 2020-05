Vanaf zondag mag u vier andere mensen in uw gezin ontvangen: “Moeilijk te controleren, we rekenen op burgerzin” SVM

06 mei 2020

14u47 0 Vanaf 10 mei zal elk gezin tot vier mensen mogen ontvangen. Het moeten wel altijd dezelfde personen zijn. Dat bevestigde premier Sophie Wilmès (MR) tijdens de Veiligheidsraad. De maatregel gaat in vanaf zondag zodat families Moederdag kunnen vieren.

“Die mensen mogen alleen bij dat ene gezin langsgaan”, klinkt het. “U moet thuis ook fysieke afstand blijven bewaren. Als u een terras of een tuin heeft, zie elkaar bij voorkeur daar. Er is geen bezoek toegestaan als een van de bezoekers of gezinsleden ziek is. We vragen ook bijzondere aandacht voor oudere of kwetsbare mensen.”

Wilmès rekent op de burgerzin van de bevolking om zich goed aan de versoepeling te houden. “We beseffen dat dit bijzonder moeilijk te controleren is. Er gaan sowieso grijze zones ontstaan, maar het is niet de taak van de politie om te kijken wat er binnen de muren van een gezin gebeurt. Mensen moeten snappen dat het in hun eigen voordeel is om de regels te respecteren.”

“Tot nu toe was het mogelijk om twee mensen te zien om buiten te wandelen of te sporten, die mogelijkheid blijft bestaan. Ook de allerjongsten mogen dat doen.”

“Het gebrek aan sociaal contact weegt op de mensen, dus hebben we dat naar voren geschoven”, liet minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) optekenen. “We zullen dat allemaal braaf moeten opvolgen om te vermijden dat we volgende week weer een stap achteruit moeten zetten.”