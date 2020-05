Vanaf zondag mag u tot vier andere mensen in uw gezin ontvangen: “Moeilijk te controleren, we rekenen op burgerzin” SVM

06 mei 2020

14u47 98 Vanaf 10 mei zal elk gezin tot vier mensen mogen ontvangen. Het moeten wel altijd dezelfde personen zijn. Dat liet premier Sophie Wilmès (MR) tijdens de Veiligheidsraad weten. De maatregel gaat in vanaf zondag zodat families Moederdag kunnen vieren. “De politie zal dit moeilijk kunnen controleren, we rekenen op de burgerzin”, klonk het. Beperkingen op hoe ver die mensen mogen wonen, zijn er niet. “Iemand gaan bezoeken die u dierbaar is, zien we als een essentiële verplaatsing", luidt de uitleg. Viroloog Marc Van Ranst bekijkt de evolutie met een “bang hartje”.



Tegen de verwachtingen in heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om de strenge inperking van het sociaal contact buiten het eigen gezin toch al wat te versoepelen. Vanaf komende zondag mogen gezinnen -dus mensen die onder hetzelfde dak wonen- tot vier buitenstaanders thuis ontvangen. Dat mogen vrienden zijn, maar ook familie. “De afstand van de mensen van wie we houden, is in sommige gevallen onhoudbaar geworden”, verduidelijkte Wilmès. “De toelating om met één extra vriend of vriendin te sporten of te ontspannen heeft dat niet kunnen verzachten. We moeten daar naar luisteren en naar handelen.”

Principe van wederkerigheid

Het principe van wederkerigheid is daarbij wel essentieel. Het moeten altijd de vier zelfde mensen zijn, en die mogen dus ook niet op hun beurt nog elk vier mensen ontvangen. Concreet: als u ervoor kiest om bij uw ouders op bezoek te gaan, moeten zij ook voor u kiezen. “Anders is binnen de kortste keren de hele Belgische bevolking met elkaar in contact geweest”, verwoordde Vlaams minister-president Jan Jambon het. Bovendien maakt dat systeem het werk van de contactonderzoekers een stuk makkelijker, benadrukte Wilmès.

Anderhalve meter

De sociale afstand van anderhalve meter blijft ook bij bezoekjes de gouden regel. Daarnaast gebeurt het bezoek als dat kan het liefst in de tuin of op het terras en kan het uiteraard niet als een van de betrokkenen ziek is. De regering vraagt ook “bijzondere aandacht” voor ouderen of kwetsbare mensen.

Tot slot zullen we het een paar weken met dezelfde vier mensen moeten stellen: een verdere verbreding van de sociale contacten zit er voor 8 juni niet meer in. “Voordat er een nieuwe stap gezet kan worden, moet deze fase geëvolueerd kunnen worden”, stelt viroloog Marc Van Ranst.

“Generaties mogen mengen”

Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) bevestigde bij VRT dat de generaties ook mogen mengen. Kleinkinderen mogen dus op bezoek gaan bij de grootouders. “De nadruk ligt op vier mensen, ongeacht de leeftijd", laat ook epidemioloog Pierre Van Damme weten. “We gaan creatief moeten zijn om te beslissen wie dat zal worden. Er wordt als het ware een contract opgesteld: u mag bij ons langskomen, maar dan wel enkel bij ons. Dat vraagt heel wat discipline, de overheid geeft een stukje verantwoordelijk terug in handen van het grote publiek.”

Is het dan niet gevaarlijk om de oudere bevolking opnieuw in contact te laten komen met andere generaties? “Afstand houden blijft de belangrijkste voorwaarde”, stelt Van Damme. “Als iemand te dichtbij komt, kan de sociale controle binnen het gezin zijn werk doen. Eventueel kan een mondmasker dan als extra gereedschap nog van pas komen, maar het is niet verplicht.”

Van Ranst: “Bang hartje”

Van Ranst bekijkt de maatregelen met “een bang hartje”, klonk het in Het Journaal bij VRT. “De bevolking heeft de voorbije weken en maanden met veel burgerzin gehandeld. Dat is ook de reden waarom de Nationale Veiligheidsraad nu toch deze stap durft te zetten.”

“Niet de taak van de politie”

Wilmès rekent op de burgerzin van de bevolking om zich goed aan de versoepeling te houden. “We beseffen dat dit bijzonder moeilijk te controleren is. Er gaan sowieso grijze zones ontstaan, maar het is niet de taak van de politie om te kijken wat er binnen de muren van een gezin gebeurt. Mensen moeten snappen dat het in hun eigen voordeel is om de regels te respecteren.”

“Tot nu toe was het mogelijk om twee mensen te zien om buiten te wandelen of te sporten, die mogelijkheid blijft bestaan. Ook de allerjongsten mogen dat doen.”

“Braaf opvolgen, anders stap achteruit”

“Het gebrek aan sociaal contact weegt op de mensen, dus hebben we dat naar voren geschoven”, liet minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) optekenen. “We zullen dat allemaal braaf moeten opvolgen om te vermijden dat we volgende week weer een stap achteruit moeten zetten.”

