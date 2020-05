Vanaf zondag beperkt bezoek thuis. Hoe zit dat nu voor een gezin met zes mensen? En mag ik mijn kleinkinderen uitnodigen? Beau Wauters

06 mei 2020

18u44 144 Vanaf zondag 10 mei –niet toevallig Moederdag– mag het weer: bezoek ontvangen thuis. Voor wie door het bos de bomen niet meer ziet: we leggen uit hoe het juist zit.



Eerst dit: op dit moment vormt elk gezin een zogenaamde ‘silo’. Dat betekent zoveel als een zeepbel van een aantal mensen waar een virus niet binnen of buiten kan dringen. Als een gezin drie leden telt en een silo vormt door met niemand anders intensief contact te hebben, kan in principe niemand besmet geraken. Mocht per toeval toch iemand besmet geraken, dan breekt het virus niet uit buiten het gezin.

Wat verandert er nu?

Vanaf zondag 10 mei –Moederdag– wordt het anders: vanaf dan mag u vier ‘vaste’ bezoekers thuis ontvangen. De zeepbel van u of uw gezin wordt dus iets groter.

Waarom moeten het telkens dezelfde vier mensen zijn?

De bedoeling blijft om sociale contacten te beperken en zo de epidemie van het coronavirus te vertragen. Uw zeepbel moet eigenlijk zo klein mogelijk blijven.

Als u met meer dan vier ‘vaste’ mensen fysiek contact hebt, kunt u potentieel veel mensen besmetten mocht u het virus dragen.

Mogen mijn vier bezoekers dan zelf vier andere bezoekers ontvangen?

Neen. Zij gaan het engagement aan om alleen met u of uw gezin fysiek contact op te zoeken. U bent met die mensen samengesmolten in een nieuwe zeepbel. Mochten zij op hun beurt andere mensen opzoeken wordt ook uw zeepbel groter, en dat is niet de bedoeling.

Concreet: als u ervoor kiest om bij uw ouders op bezoek te gaan, moeten zij ook voor u kiezen. U gaat als het ware een verbintenis aan met het gezin dat u bezoekt.

Mag ik mijn vier bezoekers omhelzen?

Helaas niet. U moet te allen tijde de fysieke afstand bewaren van minstens anderhalve meter. Ook is het aangeraden om elkaar op een terras of in de tuin te ontmoeten. Dan is de kans op virusoverdracht beduidend kleiner.

Ik word uitgenodigd bij mijn ouders, maar mijn huisgenoot bij de zijne. Wat dan?

Jij mag enkel op bezoek bij je ouders, je huisgenoot bij de zijne. Je mag ook niet en bij je ouders en bij je schoonouders op bezoek. “Om het aantal contacten te beperken om de verspreiding van het virus niet te bevorderen, verbinden bezoekers zich ertoe slechts met één gezin af te spreken”, zegt het kabinet van de eerste minister.

Wij vormen een gezin van zes mensen. Mogen wij dan nergens op bezoek?

Hier wordt het een grijze zone. U mag vier mensen uitnodigen, maar die vier bezoekers mogen uw gezin in principe niet zelf ontvangen. Enige pragmatiek is hier geboden, want een virus maakt geen onderscheid tussen een huis in Oostende of een huis in Gent.

“De logica is om het aantal contacten beperkt te houden”, stelt minister-president Jan Jambon. “Er zullen voor Moederdag keuzes moeten gemaakt worden. Is dat aangenaam? Nee, maar het alternatief is niets doen. Dat is nog erger. Met die vier personen kan er makkelijker getracet worden, hopelijk zal er in de toekomst meer gelost kunnen worden.

Wat als mijn gescheiden ouders mij allebei uitnodigen?

Hetzelfde. Als ze enkel contact hebben met u, kunt u uw ouders en hun eventuele nieuwe partners elk afzonderlijk bezoeken. Zij mogen wel geen contact hebben met andere gezinnen en u mag op uw beurt geen andere mensen fysiek opzoeken. Uw ouders mogen wel samen bij u langskomen. Dan is de som van vier bezoekers netjes gemaakt.

In dit scenario bent u best enig kind, want eventuele broers en zussen willen hun ouders natuurlijk óók zien. Met meerdere broers en zussen in het spel wordt het allicht puzzelen om de (gescheiden) ouders te bezoeken.

Mag ik mijn kleinkinderen uitnodigen?

Ja, de kleinkinderen mogen weer op bezoek gaan bij de grootouders. Alle zogenaamde intergenerationele contacten zijn weer toegestaan, met uitzondering van bezoek in de woonzorgcentra. De nadruk blijft ook hier echter liggen op vier mensen. Wie meer dan vier kleinkinderen heeft, zal moeten kiezen. Anders wordt de zeepbel waarin het virus kan rondwaren te groot.

Is het dan niet gevaarlijk om de oudere bevolking opnieuw in contact te laten komen met andere generaties?

Afstand bewaren blijft de belangrijkste voorwaarde. Eventueel kan een mondmasker nog van pas komen, maar dat is niet verplicht.

Mogen grootouders op hun kleinkinderen passen?

Dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Ze kunnen een aantal uur bij elkaar zitten en misschien van ver aan tafel iets eten of drinken, maar zeker niet hele dagen bij elkaar zitten.

Mijn zus woont 100 kilometer ver. Mag ik haar uitnodigen?

Ja, afstand speelt in deze rekenkunde geen enkele rol. Oostendenaars mogen met een gerust hart mensen in Aarlen bezoeken. Alleen dergelijk verkeer over landsgrenzen is nog niet toegestaan.

Hoe gaat de overheid deze regels controleren?

In alle eerlijkheid: controle is haast onmogelijk. Premier Wilmès rekent op de burgerzin van de bevolking om zich goed aan de versoepeling te houden. “We beseffen dat dit bijzonder moeilijk te controleren is. Er gaan sowieso grijze zones ontstaan, maar het is niet de taak van de politie om te kijken wat er binnen de muren van een gezin gebeurt. Mensen moeten snappen dat het in hun eigen voordeel is om de regels te respecteren.”

Het is heel simpel: als u meer contacten hebt dan toegestaan, geeft u het coronavirus weer kans om uit te breken en komt een nieuwe lockdown dichterbij.

