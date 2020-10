Vanaf woensdag kwart van bedden op intensieve zorgen voorbehouden voor coronapatiënten Redactie

12 oktober 2020

19u10

Bron: Belga 0 Alle ziekenhuizen gaan vanaf woensdag over naar fase 1A, waarbij ze op hun dienst intensieve zorgen een kwart van de bedden voorbehouden voor Covid-19-patiënten. Dat meldt De Standaard en wordt bevestigd door Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde.

Op landelijk niveau zitten ziekenhuizen op dit moment nog in fase 0, wat wil zeggen dat 15 procent van de bedden op intensive care voorbehouden wordt voor Covid-19-patiënten.

"Woensdag wordt er opgeschaald naar fase 1A", zegt Meyfroidt. "Van de zowat 2.000 bedden op intensieve zorgen zal er dan een 500-tal voorbehouden zijn voor Covid-19-patiënten. Dat maakt het voor de ziekenhuizen ook makkelijker om aan verdeling van patiënten te doen.”



Meyfroidt had de opschaling eerder al onvermijdelijk genoemd, gezien de evolutie van de besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames in ons land.

De intensivist benadrukt wel dat de ziekenhuizen beter voorbereid zijn dan in maart, maar dat het hoe dan ook een moeilijke periode wordt. "We hebben uiteraard lessen getrokken uit de eerste piek en slaan nu veel vroeger alarm", aldus Meyfroidt. "Maar het staat vast dat we voor een zeer zware herfst staan. De cijfers zullen sowieso nog zeker een week verder blijven stijgen, pas dan gaan we kunnen zien hoe goed de nieuwe maatregelen worden opgevolgd.”

