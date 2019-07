Vanaf vrijdag verkeershinder door werken op E19 en E34 in provincie Antwerpen ADN

09 juli 2019

17u18

Bron: Belga 0 Weggebruikers moeten vanaf vrijdag rekening houden met plaatselijke hinder en filevorming op de E19 tussen Sint-Job-in-'t-Goor en Kleine Bareel en op de E34 ter hoogte van Oud-Turnhout en de grens met Nederland. Dan starten op die locaties wegenwerken, laat het Agentschap Wegen en Verkeer vandaag weten.

Op de E19 vernieuwt het AWV vanaf vrijdag het wegdek tussen de op- en afrittencomplexen van Sint-Job-in-'t-Goor en Kleine Bareel, in de richting van Antwerpen. De werken zullen een maand in beslag nemen, tot 12 augustus. In deze periode moet het verkeer in beide richtingen over twee versmalde rijstroken rijden. Richting Antwerpen gaan de oprit Sint-Job-in-'t-Goor en de afrit Kleine Bareel dicht.

Op de E34 starten vrijdag twee werven, ter hoogte van Oud-Turnhout en in de zone vanaf het kanaal Dessel-Schoten tot aan de Nederlandse grens. 16 kilometer aan betonverharding wordt daar vervangen door asfalt. De voorbereidende werken duren tot begin augustus. In die periode rijdt het verkeer richting Nederland op versmalde rijstroken, voor het verkeer richting Antwerpen is in deze fase nog geen hinder.

Tijdens de eigenlijke onderhoudswerken worden eerst de rijstroken richting Antwerpen aangepakt en vervolgens de rijstroken richting Nederland. Het verkeer moet in beide richtingen over twee versmalde rijstroken op één zijde van de snelweg passeren. Aan de kant waar gewerkt wordt, zullen op dat moment de op- en afrit van Oud-Turnhout afgesloten zijn.