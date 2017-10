Vanaf volgend jaar weer ferry's tussen Oostende en Ramsgate BBO/LBB

Bron: Eigen berichtgeving 0 Seabourne Freight Er zullen vanaf maart volgend jaar opnieuw ferry's varen tussen Oostende en Ramsgate. Het directiecomité van de Haven Oostende heeft met Seabournefreight een principieel akkoord bereikt voor de opstart van een nieuwe RoRo-lijn voor vrachtvervoer. Er is ook een optie voor passagiersvervoer, maar dan alleen in de zomervakantie.

Het nieuws werd vanavond bekendgemaakt. Het gaat voorlopig alleen om zogenaamde 'begeleide vracht', dat wil zeggen vrachtwagenchauffeurs die met hun vracht het Kanaal oversteken. De bedoeling is dat er drie schepen worden ingezet met zes afvaarten per dag.

Wat de werkgelegenheid betreft zal een 60-tal extra mensen aan de slag kunnen gaan. Er is een optie om later ook passagiersvervoer te doen, maar dan alleen in de zomervakantie. Tegelijkertijd heeft het directiecomité principieel een investeringsplan voor de offshore-activiteiten goedgekeurd van om en bij de 10 miljoen euro.



Veiligheidsmaatregelen

In de komende weken worden verder afspraken gemaakt rond de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden. De mogelijke aantrek van transitmigranten wordt beantwoord met tien extra personeelsleden bij de politiezone Oostende en het stadsbestuur gaat op gesprek bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) voor de inzet van de scheepvaartpolitie.