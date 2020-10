Vanaf volgend jaar kunnen leerlingen nieuwe opleiding ‘Defensie en Veiligheid' volgen in secundair AW

13 oktober 2020

11u46

Vanaf volgend jaar kunnen leerlingen in de derde graad secundair onderwijs een nieuwe opleiding 'Defensie en Veiligheid' volgen. Dat hebben de Vlaamse ministers van Onderwijs en Werk, de federale ministers van Defensie, Binnenlandse Zaken en Justitie en de vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers beslist, meldt minister Ben Weyts (N-VA).

De TSO-opleiding heeft een dubbele finaliteit, en zal dus voorbereiden op de arbeidsmarkt en op het hoger onderwijs. Ze moet leerlingen leiden naar een job bij Defensie, in de bewakingssector, bij de brandweer, in de gevangenissen of bij de politie. Het wordt immers steeds moeilijker om gemotiveerde kandidaten te vinden voor de vierduizend vacatures die elk jaar worden aangeboden in die sectoren, meldt Weyts. De nieuwe opleiding zal aangeboden worden in een beperkt aantal secundaire scholen, die daarvoor toestemming hebben gekregen van de Vlaamse regering.



Tot zover bestonden alleen opleidingen zoals 'Veiligheidsberoepen' (een specialisatiejaar in het beroepsonderwijs) en 'Integrale Veiligheid' (Se-n-Se-opleiding in het technisch onderwijs), die jongeren kunnen volgen nadat ze eerst zes jaar secundair onderwijs vervolledigd hebben.



De eerste leerlingen moeten op 1 september volgend jaar kunnen starten aan de nieuwe opleiding. Het komende jaar zullen deskundigen zorgen voor de inhoudelijke invulling.