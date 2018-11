Vanaf vandaag zware verkeershinder verwacht op E40 in Gent Erik De Troyer

05 november 2018

07u15 0 Gisteravond om 22 uur is de laatste fase van werken op de E40 gestart en die zullen opnieuw grote hinder veroorzaken. Wie er niet moet zijn, blijft er dus maar beter weg.

De voorbije weken was de hinder bij momenten al zeer groot met files op zowat alle secundaire wegen in het Zuiden van Gent. En vanaf dinsdagavond om 22 uur gaan drie lussen op de verkeerswisselaar dicht. Het wegdek van de E40 van aan de Tijarm tot aan de verkeerswisselaar in Zwijnaarde krijgt een onderhoudsbeurt. Dat gebeurt aanvankelijk met nachtwerk. Op de E40 zal het verkeer over twee rijstroken moeten in beide richtingen.

Vervelend, maar het echte probleem zit hem op de verkeerswisselaar vanaf dinsdag om 22 uur. Dan worden drie lussen afgesloten, ook overdag.

Lange omleiding

Wie van Gent naar Brussel moet, heeft een probleem, net als wie van Brussel naar Gent-centrum, de E17 richting Antwerpen of de E17 richting Kortrijk wil. Voor Kortrijk is er een lange omleiding voorzien over The Loop.

Deze verkeerssituatie blijft tot het einde van de werken op maandag 12 november. Het agentschap wegen en verkeer verwacht opnieuw grote hinder en raadt de weggebruikers daarom aan om zo veel mogelijk alternatieve vervoersmodi te kiezen of goed voorbereid de weg op te gaan. In heel de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 50km/u.