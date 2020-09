Exclusief voor abonnees

Vanaf vandaag opnieuw knuffelen in rusthuizen (maar niet overal)

Dietert Bernaers

07 september 2020

00u01

42

Vanaf vandaag mag er weer geknuffeld worden in de woonzorgcentra. Dat zegt de nieuwe kaderrichtlijn rond bezoek in de rusthuizen. Of bezoekers straks hun ouders of grootouders ook effectief weer mogen aanraken en vastpakken, is echter maar de vraag. Vanuit het veld komen berichten dat nogal wat instellingen de versoepelingen tegenhouden. Met als argument: te groot risico op besmettingen.