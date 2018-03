Vanaf vandaag: gratis jodiumpil voor elke Belg Redactie

06 maart 2018

05u00

De apotheken zullen vanaf vandaag gratis jodiumpillen verstrekken aan iedereen die erom vraagt. Dat meldt VTM Nieuws en wordt bevestigd door het kabinet van Binnenlandse Zaken.

Jodiumpillen moeten worden ingenomen in geval van een nucleaire ramp om te beletten dat mensen schildklierkanker zouden krijgen. Alle inwoners die in een nucleaire risicozone wonen, zouden die pillen in huis moeten hebben. In de rest van het land geldt de aanbeveling voor kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven en verantwoordelijken van crèches, scholen en dergelijke. Maar de apothekers zullen de tabletten ook geven aan mensen die niet tot de doelgroepen behoren.

Vandaag verschijnt het nieuwe nucleaire noodplan in het Staatsblad. Dat nieuwe noodplan voorziet onder meer in een uitbreiding van de zone voor de distributie van jodiumpillen tot een straal van 100 kilometer rond de kerncentrales. Dat komt in de praktijk neer op het hele land. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Volksgezondheid Maggie De Block presenteren later vandaag een nieuwe informatiecampagne over nucleaire risico's.