Vanaf vandaag ernstige verkeershinder door werken aan E40 in Heverlee en Bertem LVA

24 augustus 2018

04u37

Bron: Belga 0 Vrijdag starten om 9u30 werken die het Agentschap Wegen en Verkeer tot en met 3 september om 6 uur laat uitvoeren aan de E40 tussen het knooppunt met de E314 en de afrit 22 in Bertem. Het Verkeerscentrum waarschuwt voor verkeershinder en raadt aan niet alleen de E40, maar ook de ruime omgeving van de werf zoveel mogelijk te mijden.

Tijdens de werken zal een aannemer het betonnen wegdek van de E40 herstellen. Hiervoor dient eerst de asfaltlaag te worden afgeschraapt, waarna het beton en de wapening volledig verwijderd en vervangen worden. De werken worden uitgevoerd tussen het knooppunt met de E314 en de afrit 22 in de richting van Brussel. In de rijrichting van Luik worden dezelfde werken uitgevoerd vanaf vrijdag tot en met 27 augustus over een korte afstand ter hoogte van de afrit Bertem.

In de rijrichting van Brussel zal het verkeer dat vanuit Luik komt, via de E40 net voor het knooppunt met de E314 van 24 augustus tot 3 september slechts over één in plaats van twee rijstroken beschikken. Voor dit verkeer zal ook de afrit 22 afgesloten zijn. Ook het verkeer dat vanuit de E314 de E40 oprijdt, zal in die periode slechts over één rijstrook kunnen, maar wel nog de afrit 22 kunnen nemen. Tijdens de werken in de andere richting zal het verkeer uit Brussel net voor de afrit 22 van 24 augustus om 20 uur tot en met 27 augustus om 6 uur maar over één rijstrook kunnen.