Vanaf vanavond 48 urenstaking bij het spoor: zo ontdek je of jouw trein rijdt HA/MS/DV/JL/TTR

28 juni 2018

07u54

Bron: Belga, VTM Nieuws 41 Voor het eerst wordt bij het spoor de minimale dienstverlening geactiveerd tijdens de 48 urenstaking van de socialistische spoorbond die vanavond om 22 uur begint. De NMBS verwacht dat morgen één op de drie treinen zal rijden in vergelijking met een normale vrijdag. Via de website of de app van de NMBS, kom je te weten of jouw trein rijdt.

ACOD diende een stakingsaanzegging in omdat niet alle spoorpersoneel op de lijst met zware beroepen bij de openbare diensten staat. Duizenden spoorlui van spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel moesten ten laatste maandag (72 uur voor de staking) laten weten of ze zouden werken of niet. Op basis van de resultaten van die telling, die niet publiek gemaakt worden, werkte de NMBS een vervoersaanbod uit.

Hinder

Vooral de kleinere lijnen en de extra treinen richting de kust en andere toeristische bestemmingen, zullen onder de staking lijden. De meeste piekuurtreinen zullen niet rijden. Dat meldde de NMBS vandaag. Spoorwegmaatschappij Thalys kondigde vandaag aan dat drie treinen tussen Brussel en Parijs worden geschrapt morgen en één zaterdag. Vrijdag gaat het om de treinen met vertrek in Parijs om 15.55 en 20.25 uur en een trein die uit Brussel vertrekt om 18.13 uur. Zaterdag is een trein afgeschaft die om 10.25 uur vertrekt in Paris-Nord.

Het is nog onduidelijk hoe groot de hinder precies zal zijn. De NMBS raadt aan om regelmatig de online routeplanner te checken via de website of de app. Wie naar het station vertrekt, kan beter nog even kijken. "Er kunnen namelijk last minute nog wijzigingen zijn", klinkt het bij de NMBS.

Recht op staken

De bonden vechten de minimale dienstverlening aan voor het Grondwettelijk Hof. Ze druist volgens hen in tegen het recht op staken.

Verschillende kleinere bonden hadden ook stakingen rond deze periode aangekondigd tegen een voorstel tot herwaardering van de treinbestuurders, maar hun aanzeggingen werden om procedurele redenen door HR Rail geweigerd. Als ze toch nog willen staken, moeten ze een nieuwe aanzegging indienen. Een staking is dan ten vroegste in juli mogelijk.