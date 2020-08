Vanaf september speekseltests op school? Femke Van Garderen

17 augustus 2020

09u16

Bron: De Morgen 6 Zullen kinderen en jongeren straks speekseltests moeten afstaan op school? Een aantal experts pleit ervoor om deze laagdrempelige testvorm bij lokale ­uitbraken te gebruiken, zo schrijft De Morgen.



Professor microbiologie Herman Goossens (UAntwerpen) heeft een protocol klaar waarmee hij vanaf september deze nieuwe testvorm bij minderjarigen wil onderzoeken. “De recentste studies met speekseltests vonden bij volwassenen plaats. Voor kinderen en jongeren is deze methode amper onderzocht.”

Zulke tests bieden nochtans veel voordelen, legt Goossens uit. Bij een corona-uitbraak in een schoolomgeving kunnen ze kinderen en jongeren dan vragen om in een potje te spuwen. Hun stalen worden meteen naar een lab gestuurd zodat ze ’s anderendaags weten of ze besmet zijn of niet. “Patiënten ervaren de diepe neuswissers vaak als onaangenaam. Dit is minder ingrijpend en kunnen ze gewoon zelf doen.” Het komt ook de veiligheid ten goede. Want een arts of verpleegkundige die een neuswisser afneemt, moet dicht bij de patiënt komen en loopt daardoor zelf het risico om ziek te worden.

Goossens is niet de enige die de speekseltests genegen is. Ook professor virologie Marc Van Ranst (KU Leuven) vindt het een interessante piste, omdat we op die manier snel zicht kunnen krijgen op uitbraken. Volgens hem kan dit makkelijk vanaf september uitgeprobeerd worden.

Heel recentelijk nog werd in ons land een studie met speekseltests bij volwassenen opgezet. Dat gebeurde op vraag van de federale taskforce ‘testing & shortages’. Bij de studie werden 2.000 mensen in triagecentra betrokken. Conclusie: de speekseltests werken niet goed bij proefpersonen met een zogenaamde lage virale lading. Een goed alternatief voor patiënten die zich ziek melden of een hoog risico lopen, is het dus niet. Maar anders is het voor wie geen symptomen heeft maar wel een gemiddelde of hoge virale lading. “Speekselstaalafname is waarschijnlijk wel waardevol om hen te identificeren tijdens systematische screeningcampagnes”, klinkt het.

“De personen die zonder het te weten veel virus met zich meedragen, onder wie ook de superverspreiders, zou je er met de speekseltests inderdaad kunnen uithalen”, stelt Van Ranst. Toch zegt hij dat zulke preventieve screenings, toch op grote schaal, een ondenkbare piste zijn. “Voor zo’n screening zou je elke leerling idealiter wekelijks twee keer moeten testen. Dat kost handenvol geld. Er is ook geen enkel land dat hiervoor de labocapaciteit heeft.”

Steven Van Gucht, viroloog bij wetenschappelijk instituut Sciensano dat ondersteuning bood bij de studie, treedt hem bij. “In theorie zou het goed zijn om screenings in scholen maar ook woon-zorgcentra te organiseren. Maar in de praktijk is dat onrealistisch. Niet omdat het niet nuttig zou zijn, maar wel omdat de testcapaciteit dat niet toelaat.” Tegen de winter zouden we aan 70.000 tests per dag moeten raken. “Maar die capaciteit hebben we echt nodig voor de patiënten, hoogrisicocontacten, uitbraken en gezondheidswerkers.”

Toch sluit hij de introductie van speekseltests zeker niet uit. “Het lijkt me iets dat we in heel specifieke omstandigheden zullen gebruiken.”

Philippe De Backer (Open Vld), die de testcapaciteit beheert, is op zich wel gewonnen voor het idee. “Dit najaar kunnen we tot 90.000 coronatesten per dag analyseren. Vraag is of de er genoeg mankracht zal zijn om de staalnames in goede banen te leiden? Dat is een regionale bevoegdheid.” Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) wil de onderzoeksmethode eerst bestuderen alvorens te reageren.