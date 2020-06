Vanaf september maximum 100 km per uur op Brusselse ring mvdb JCV

05 juni 2020

13u30

Bron: Belga, eigen berichtgeving 52 Vanaf 1 september wordt de maximumsnelheid op de Brusselse ring (R0) van 120 km per uur teruggebracht naar 100. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Ook op het Brusselse gedeelte van de R0 gaat de snelheid omlaag.

Eerder werd al duidelijk dat een snelheidsverlaging op de Brusselse ring een van de 350 maatregelen is van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan 2021-2030 dat op 9 december 2019 definitief is goedgekeurd. Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot in Vlaanderen met 32,6 procent dalen. De snelheidsverlaging op de R0 levert 0,24 procent daarvan. Minister Peeters heeft nu na overleg met haar Brusselse collega Elke Van den Brandt (Groen) beslist dat de snelheidsverlaging ten laatste vanaf 1 september zal gebeuren.

De snelheidsbeperking komt er op alle wegvakken van de Brusselse ring (R0) die in het beheer zijn van het Vlaamse Gewest, alsook op de parallelwegen van de R0 ter hoogte van de op- en afrittencomplexen. De snelheidsbeperking van 90 km per uur, zoals op het viaduct van Vilvoorde omwille van veiligheidsoverwegingen, blijft behouden.

“De snelheidsverlaging van 120 naar 100 km/uur zal ingaan vanaf 1 september 2020. Momenteel worden de nodige voorbereidingen getroffen door de aannemer, zoals het plaatsen van de palen en het aanleveren van de verkeersborden. Een snelheidsverlaging tot 100 km/uur op de Ring rond Brussel (R0) zal een positieve impact hebben op CO2-uitstoot en ook op de lokale luchtkwaliteit”, verklaart minister Peeters.

De maatregel zal ook gelden op de Brusselse delen van de ring, zoals rond Anderlecht. Dat laat Brussels minister Elke Van den Brandt weten. “We zijn tevreden met deze goede samenwerking met minister Peeters. Het verlagen van de snelheid zorgt voor meer verkeersveiligheid, minder lawaaioverlast, minder luchtvervuiling en minder CO2-uitstoot. We zullen dit ook toepassen op de Brusselse delen van de ring, behalve waar de snelheidslimiet al op 90 kilometer per uur lag”, klinkt het.



