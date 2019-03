Vanaf nu mag je niet meer roken op drukke plaatsen in pretparken Arnd Leroy

25 maart 2019

21u49

Bron: VTM 0

De pretparken en dierentuinen verstrengen hun rookbeleid. Bij de start van het nieuwe seizoen mag je niet meer roken op plaatsen waar veel volk tegelijk aanwezig is. Op speelpleinen en in wachtrijen was roken al verboden. De pretparken willen uiteindelijk naar een totaal rookverbod overstappen.