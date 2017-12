Vanaf nu krijg je alle kosten voor een assistentiehond terugbetaald TT

Bron: Belga 0 Getty Images/iStockphoto De Vlaamse overheid betaalt sinds 1 december de kosten voor alle assistentiehonden - en niet alleen blindengeleidehonden - terug. Dat meldt Vlaams parlementslid Martine Taelman (Open Vld), die vorig jaar een resolutie indiende om de assistentiehonden op de lijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) te zetten.

Honden zijn niet alleen nuttig voor mensen met een slecht zicht, maar hebben ook hun meerwaarde bewezen voor mensen met een gehoorbeperking, motorische handicap, autisme of zelfs epilepsie. Tot voor kort stond echter alleen de blindengeleidhond op de 'refertelijst voor materiële bijstand van gehandicapten' van het VAPH. Voor die honden kwam het VAPH tussen in de opleiding en andere kosten, in totaal goed voor 13.169 euro.

Het Vlaams parlement keurde vorig jaar op initiatief van Taelman unaniem een resolutie goed om ook andere assistentiehonden in de lijst op te nemen. De implementatie is nu rond: iedereen met een assistentiehond kan voortaan een beroep doen op de VAPH-procedure, en moet dus niet langer passeren bij de Bijzondere Bijstandscommissie.

"Ik ben ontzettend blij met deze doorbraak, Het was elke inspanning en ook het wachten waard", reageert Taelman.