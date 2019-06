Vanaf nu kan je fietsen door de bomen in Limburg LDW

14 juni 2019

11u30 6

In het Limburgse Hechtel-Eksel is een fietsbrug gebouwd in het natuurgebied Bosland. De brug is 700 meter lang en tien meter hoog. Het pad is vanaf vandaag open en je kan er nu bijna letterlijk door de bomen fietsen. Met het project wil Limburg toeristen aantrekken. De brug ligt middenin een natuurgebied, maar de natuur zou minimaal zijn verstoord voor de aanleg van het fietspad.