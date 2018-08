Vanaf morgenvroeg zeer ernstige hinder op E40 Leuven-Brussel: "Vermijd de snelweg en omgeving" Andreas De Prycker Tommy Thijs

23 augustus 2018

17u25 18 Morgenvroeg om 9.30 uur starten er ingrijpende werken op de E40 tussen Leuven en Brussel. De werken zullen in beide rijrichtingen plaatsvinden en ook ernstige hinder veroorzaken op de E314 richting Leuven. Het Agentschap Wegen en Verkeer roept op de omgeving zo veel als mogelijk te vermijden en vraagt "met aandrang" de snelweg " enkel te gebruiken voor de hoogst noodzakelijke verplaatsingen". "Ook de gewestwegen en de lokale wegen in de buurt van de E40 kan je best vermijden tussen 24 augustus en 3 september, want er wordt ook zware hinder verwacht op het onderliggende wegennet."

De aannemer werkt in de beide rijrichtingen ter hoogte van en net voor de verbinding met de E314. Dat betekent niet alleen hinder op de E40, maar ook op de E314. In de rijrichting van Brussel start de aannemer morgen om 9.30 uur 's ochtends. De werken zullen duren tot en met de ochtend van maandag 3 september. In de rijrichting van Luik start de aannemer morgenavond om 20 uur en duren de werken slechts één weekend, tot de ochtend van maandag 27 augustus.

Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht ernstige hinder omdat de capaciteit van de snelweg drastisch verminderd wordt. Het raadt dan ook aan om alternatieven te zoeken. "Omdat de aannemer op de E40 (in de rijrichting van Brussel) ter hoogte van de verbinding met de E314 werkt, moet ook die verbinding (van de E314 met de E40 richting Brussel) versmald worden van twee rijstroken naar één rijstrook. Daarbij komt dat de werfzone in de rijrichting van Brussel aanzienlijk langer is, en dat de werken daar dus ook langer zullen duren. De hinder richting Brussel zal dus langer duren dan de hinder richting Luik en Lummen", zegt communicatieverantwoordelijke van AWV Vlaams-Brabant, Anton De Coster.

In de rijrichting van Brussel zal het verkeer dat vanuit Luik komt via de E40, net voor het knooppunt met de E314 in Heverlee, over één in plaats van over twee rijstroken beschikken. Het verkeer dat via de E314 vanuit Lummen komt, zal ook een rijstrook minder hebben op de verbinding richting Brussel. Daarom zullen er op de E314 en op de E40 lange wachtrijen staan.

Van vier naar één rijstrook

In de rijrichting van Luik zal het verkeer dat vanuit Brussel komt, net voor de afrit van Bertem tijdens de werken over maar één rijstrook in plaats van vier rijstroken beschikken.

Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht dat de werken heel ernstige hinder met zich zullen meebrengen. "We verwachten dat er ook op momenten waarop er normaal gezien geen verkeershinder is, lange files zullen staan. De mensen doen er dus goed aan de E40 en de E314 zo weinig mogelijk te gebruiken in die periode. Zoek alternatieven en raadpleeg de verkeersinformatie via de website en via de radio als je toch via de E40 of de E314 moet rijden."