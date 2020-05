Vanaf morgen zijn familiebezoeken over landsgrenzen weer mogelijk SVM

29 mei 2020

19u38

Bron: Belga 1136 Vanaf morgen zijn familiebezoeken over de landsgrenzen weer mogelijk. Dat laat minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) weten.

Familie bezoeken aan de andere kant van de landgrens was sinds 20 maart niet meer mogelijk. Ons land sloot toen de grenzen voor niet-essentiële verplaatsingen.

Sinds 10 mei is het toegestaan om een beperkte groep van vier personen in eigen land te bezoeken. Over de grenzen heen kon dat echter nog niet. Om dat alsnog mogelijk te maken, vroeg minister De Crem hierover een advies aan de GEES, de expertengroep die de exitstrategie begeleidt. Hij voerde ook gesprekken met zijn collega’s in de buurlanden.

“Op dit moment zijn alle voorwaarden vervuld om op een verantwoorde manier de toelating te geven om opnieuw familie te bezoeken over de landsgrens”, zegt minister De Crem. Hij zal het ministerieel besluit aanpassen en laten publiceren in het Staatsblad.