Vanaf morgen weer iets warmer: tot 10 graden, maar kans op bui

29 januari 2020

14u00

Bron: Belga 18 Het wordt deze namiddag wisselend bewolkt, met soms mooie opklaringen in het westen van het land. Vooral in de Ardennen vallen er nog enkele buien, soms met een winters karakter. Maxima tussen 2 graden op de Ardense hoogvlakten en 8 graden in het westen van het land, meldt het KMI. Vanaf morgen wordt het zachter.

De wind waait vandaag matig tot soms vrij krachtig uit west tot zuidwest, met pieken van 50 tot 60 kilometer per uur. Vanavond en volgende nacht wordt het gedeeltelijk bewolkt en meestal droog. Vooral ten zuiden van Samber en Maas is er kans op lage wolken, die het zicht kunnen beperken op de Ardense hoogten. Minima tussen 0 graden op de Ardense hoogvlakten en 5 graden aan zee.

Morgen wordt het eerst droog met opklaringen. Na de middag neemt de bewolking toe en later valt er lichte regen vanaf de Franse grens. De temperaturen lopen op naar 6 graden op de Ardense hoogten en 10 graden in het westen van het land. De wind waait eerst matig uit het zuiden, nadien wakkert de wind vanuit het zuiden tot het zuidwesten aan, matig tot vrij krachtig met rukwinden van 50 tot 60 kilometer per uur.

Vrijdag verwacht het KMI veel wolken met perioden van lichte regen of motregen. Het blijft zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima tussen 8 en 12 graden. In de loop van de avond en de nacht gaat het harder regenen.

Ook zaterdag zijn er vaak veel wolken met soms regen of buien, bij maxima rond 10 graden. Zondag lijkt een actieve regenzone het weerbeeld te gaan bepalen. Later overdag komen er dan buien. Lokale maxima tot 13 graden zijn mogelijk. Heel het weekend blijft het winderig.

