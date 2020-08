Vanaf morgen 121 coronadoden minder in Belgische statistieken TT

25 augustus 2020

18u19

Bron: Belga 28 Sciensano past vanaf morgen de Belgische sterftecijfers door het coronavirus aan. Er zullen 121 overlijdens verdwijnen uit de statistieken, weet De Tijd en is aan onze redactie bevestigd.

Aanleiding zijn nieuwe data over eerdere overlijdens in Vlaamse rusthuizen die het Agentschap Zorg en Gezondheid aan Sciensano heeft verstrekt. De teller op het dashboard van Sciensano staat vanavond op 9.996 overlijdens, maar dat zullen er morgenochtend dus ruim 100 minder zijn.

Het Vlaams Agentschap stuurde de Vlaamse rusthuizen onlangs een eenmalige bevraging, over de overlijdens tussen 18 maart en 2 juni. Op basis van de antwoorden daarop is er nu een aanvulling gebeurd voor bepaalde demografische kenmerken van de overleden rusthuisbewoners, zoals leeftijd en geslacht. Eerder werden die gegevens niet doorgestuurd naar Sciensano, waardoor er vandaag officieel meer dan 2.600 mensen met een onbekende leeftijd en geslacht in de statistieken zit. Dat moet morgen verholpen zijn.

In de periode van de eerste golf stuurde het Agentschap immers een beperkte bevraging naar de rusthuizen. In die drukke periode lag de prioriteit voor de rusthuizen elders, waardoor van de relatief kalmere zomerperiode werd gebruikgemaakt om de gegevens uit die beperkte bevraging verder aan te vullen.

Daarnaast is er ook een correctie gebeurd, doordat verschillende dubbeltellingen uit de statistieken gehaald werden. In totaal gaat het dus om 121 overlijdens, 120 in Vlaanderen en 1 in Brussel.

Het gezondheidsinstituut belooft morgen extra info tijdens de persconferentie.

